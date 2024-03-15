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Все більше республіканців підтримують ідею конфіскації активів РФ для допомоги Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 березня 2024, 14:34
Все більше республіканців підтримують ідею конфіскації активів РФ для допомоги Україні
Член Палати представників США Майкл Маккол. Фото: Getty Images

Ідея конфіскації російських активів для оплати військової допомоги Києву набуває все більшої популярності серед республіканців у Конгресі. Вони почали роботу над власним пакетом підтримки України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Голова комітету у закордонних справах Палати представників Майк Маккол від республіканців заявив, що одним зі способів допомоги, який стає все більш популярним серед його однопартійців, є виплата за рахунок конфіскованих активів РФ.

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Водночас конгресмен-республіканець Френч Гілл заявив, що конфіскація російських активів "повинна" бути частиною законопроєкту.

За словами Маккола, він працює "над тим, як рухатися вперед" щодо допомоги Україні. Він повідомив, що також обговорював з колегами можливість надання Києву кредитів, щоб зменшити витрати для платників податків та заручитися більшою підтримкою однопартійців.

Напередодні у Білому домі заявили, що продовжують підтримуватизаконопроєкт щодо допомоги Україні, ухвалений минулого місяця Сенатом США.

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Перед цим спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями сказав, що його палата підготує свій проєкт для підтримки України, який може запропонувати підтримку у вигляді кредиту або ленд-лізу з міркувань захисту інтересів американських платників податків.

Напередодні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в уряді України готові погодитись на фіндопомогу від США в кредит, щоб прискорити її схвалення в Конгресі.

У Державному департаменті США, коментуючи ідею про допомогу у вигляді кредиту, заявили, що "обтяжувати Україну мільярдним зовнішнім боргом" в умовах повномасштабної війни не є доречним.



Теми: СШАдопомога Україні
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