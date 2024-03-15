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Все больше республиканцев поддерживают идею конфискации активов РФ для помощи Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 марта 2024, 14:34
Все больше республиканцев поддерживают идею конфискации активов РФ для помощи Украине
Член Палаты представителей США Майкл Маккол. Фото: Getty Images

Идея конфискации российских активов для оплаты военной помощи Киеву приобретает все большую популярность среди республиканцев. Они начали работу над собственным пакетом поддержки Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол от республиканцев заявил, что одним из способов помощи, который становится все более популярным среди его однопартийцев, является выплата за счет конфискованных активов РФ.

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В то же время конгрессмен-республиканец Фрэнч Хилл заявил, что конфискация российских активов "должна" быть частью законопроекта.

По словам Маккола, он работает "над тем, как двигаться вперед" по помощи Украине. Он сообщил, что также обсуждал с коллегами возможность предоставления Киеву кредитов, чтобы уменьшить расходы для налогоплательщиков и заручиться большей поддержкой однопартийцев.

Накануне в Белом доме заявили, что продолжают поддерживатьзаконопроект о помощи Украине, принятый в прошлом месяце Сенатом США.

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Перед этим спикер Палаты представителей Майк Джонсон в общении с сенаторами-республиканцами сказал, что его палата подготовит свой проект для поддержки Украины, который может предложить поддержку в виде кредита или ленд-лиза из соображений защиты интересов американских налогоплательщиков.

Накануне министр юстиции Денис Малюська заявил, что в правительстве Украины готовы согласиться на финпомощь от США в кредит, чтобы ускорить ее одобрение в Конгрессе.

В Государственном департаменте США, комментируя идею о помощи в виде кредита, заявили, что "обременять Украину миллиардным внешним долгом" в условиях полномасштабной войны неуместно.



Темы: СШАпомощь Украине
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