Міністр оборони Литви офіційно йде у відставку

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас надіслав прем'єр-міністерці Інгріді Шимоніте прохання про відставку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BNS

Деталі: "Прес-служба уряду Литовської Республіки підтверджує, що сьогодні, 15 березня, прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте отримала прохання про відставку від міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса", – йдеться в короткому повідомленні уряду Литви.

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Там додали, що коментарі стосовно рішень прем'єр-міністерки будуть зроблені в понеділок, 18 березня.

ЗМІ, які раніше неофіційно повідомили про майбутню відставку Анушаускаса, пов’язали її з конфліктом із Шимоніте через публічні заяви міністра оборони під час останнього візиту до США (які саме, не уточнювалось).

На посаду нового міністра можуть запропонувати кандидатуру нинішнього глави парламентського Комітету з нацбезпеки і оборони Лаурінаса Кащюнаса.

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Водночас для звільнення Анушаускаса потрібне схвалення президента Литви Гітанаса Науседи. Обоє мають зустрітись із цього питання в суботу, 16 березня.

Зазначимо, що раніше президент і міністр оборони Литви також посперечались щодо можливостей безпілотників у збройних силах. Науседа розкритикував військових за недостатню увагу до дронів, тоді як Анушаускас заявив, що ситуація перебуває під контролем.