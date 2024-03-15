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Министр обороны Литвы официально уходит в отставку

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 марта 2024, 20:20
Министр обороны Литвы официально уходит в отставку
Арвидас Анушаускас / D. Umbraso / LRT nuotr.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас направил премьер-министру Ингриде Шимоните прошение об отставке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BNS

Детали: "Пресс-служба правительства Литовской Республики подтверждает, что сегодня, 15 марта, премьер-министр Ингрида Шимоните получила прошение об отставке от министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса", – говорится в коротком сообщении правительства Литвы.

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Там добавили, что комментарии относительно решений премьер-министра будут сделаны в понедельник, 18 марта.

СМИ, которые ранее неофициально сообщили о предстоящей отставке Анушаускаса, связали ее с конфликтом с Шимоните из-за публичных заявлений министра обороны во время последнего визита в США (какие именно, не уточнялось).

На должность нового министра могут предложить кандидатуру нынешнего главы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса.

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В то же время для увольнения Анушаускаса требуется одобрение президента Литвы Гитанаса Науседы. Оба должны встретиться по этому вопросу в субботу, 16 марта.

Отметим, что ранее президент и министр обороны Литвы также поспорили о возможностях беспилотников в вооруженных силах. Науседа раскритиковал военных за недостаточное внимание к дронам, тогда как Анушаускас заявил, что ситуация находится под контролем.

Темы: Литва
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