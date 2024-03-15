На Закарпатті закрили Telegram-канал, де погрожували терактами у школах

Кіберполіція заблокувала у Закарпатській області Telegram-канал, у якому погрожували влаштувати теракти у школах Мукачева.

Джерело: Кіберполіція, голова Закарпатської ОВА Віктор Микита

Деталі: Увечері 15 березня Кіберполіція області повідомила, що заблокувала Telegram-канал, який жахав учнів терактами.

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У відомстві зазначають, що канал створили 13 березня. На момент блокування у нього було 5500 учасників.

Наразі правоохоронці надіслали запит до іноземного провайдера пошуку людей, причетних до створення ресурсу.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита розповів, що питання перебуває на особливому контролі. Він заявив, що за "окремим дорученням" для безпеки школярів залучили додаткові "сили та засоби правоохоронних структур".

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Також на погрози учням відреагував голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Повідомив, що "питання перебуває на особливому контролі з моменту повідомлення про можливі загрози життю та здоров’ю дітей".