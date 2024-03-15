Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Закарпатті закрили Telegram-канал, де погрожували терактами у школах

Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 березня 2024, 23:10
На Закарпатті закрили Telegram-канал, де погрожували терактами у школах
Фото - Кіберполіція

Кіберполіція заблокувала у Закарпатській області Telegram-канал, у якому погрожували влаштувати теракти у школах Мукачева.

ДжерелоКіберполіція, голова Закарпатської ОВА Віктор Микита

Деталі: Увечері 15 березня Кіберполіція області повідомила, що заблокувала Telegram-канал, який жахав учнів терактами.

Реклама:

У відомстві зазначають, що канал створили 13 березня. На момент блокування у нього було 5500 учасників.

Наразі правоохоронці надіслали запит до іноземного провайдера пошуку людей, причетних до створення ресурсу.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита розповів, що питання перебуває на особливому контролі. Він заявив, що за "окремим дорученням" для безпеки школярів залучили додаткові "сили та засоби правоохоронних структур".

ВІДЕО ДНЯ

Також на погрози учням відреагував голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Повідомив, що "питання перебуває на особливому контролі з моменту повідомлення про можливі загрози життю та здоров’ю дітей".

Теми: Закарпаттякібербезпекадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Посли ЄС не дійшли згоди щодо продовження торговельних пільг для України з обмеженнями

ОновленоРада готує нову дерусифікацію: Червоноград буде Шептицький, Южне – Порт-Аненталь

Оновлено, фото, відеоАрмія РФ завдала удару по Харкову: кількість загиблих зросла до п'яти

Вбивство українки в Німеччині: матір жінки знайшли мертвою

Уряд закриє список "міжнародних спонсорів війни" від НАЗК

Поляки повністю заблокували рух пасажирського транспорту через ПП "Медика" – "Шегині"

Усі новини...
Закарпаття
На ужгородському напрямку. Пригоди бравого депутата Тищенка
Як громада Закарпаття блокує евакуацію людей із прифронтових територій
Мера Хуста відправили у відставку
Останні новини
19:33
Дніпро та Київ відвідала міністерка оборони Нідерландів: зустрілася з Зеленським
19:21
Росіяни штурмують 6 напрямків, за добу 67 боєзіткнень - Генштаб
19:20
Пасажири, які через протести спізнились на поїзд в Перемишлі, можуть сісти на інші 10 рейсів – УЗ
19:15
2024 рік може стати ще спекотнішим, ніж попередній – ООН
19:07
фотоСмертельний удар РФ по Харкову: у прокуратурі назвали тип ракети
19:00
План Ukraine Facility: закон про реформу БЕБ мають ухвалити у 2 кварталі
18:56
фотоРосіяни атакували три громади Дніпропетровщини дронами та артилерією, один поранений – ОВА
18:50
До кінця 2026 року 15 ключових держпідприємств мають пройти корпоративну реформу
18:44
Ніяких "Солнишок" і "Ладоньок": мовний омбудсмен закликає перейменувати дитячі садочки
18:38
В Україні збільшать штат суддів ВАКС на 60% та планують боротися з відмиванням грошей
Усі новини...
Реклама: