В Закарпатье закрыли Telegram-канал, где угрожали терактами в школах

Киберполиция заблокировала в Закарпатской области Telegram-канал, в котором угрожали устроить теракты в школах Мукачево.

Источник: Киберполиция, глава Закарпатской ОВА Виктор Микита

Детали: Вечером 15 марта Киберполиция области сообщила, что заблокировала Telegram-канал, ужасавший учеников терактами.

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В ведомстве отмечают, что канал был создан 13 марта. К моменту блокировки у него было 5500 участников.

Правоохранители направили запрос к иностранному провайдеру поиска людей, причастных к созданию ресурса.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Никита рассказал, что вопрос находится на особом контроле. Он заявил, что по "отдельному поручению" для безопасности школьников привлекли дополнительные "силы и средства правоохранительных структур".

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Также на угрозы учащимся отреагировал глава Закарпатской ОВ Виктор Микита. Сообщил, что "вопрос находится на особом контроле с момента уведомления о возможных угрозах жизни и здоровью детей".