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"Радіо Свобода": Угорщина надіслала лист державам ЄС щодо "утисків угорців" в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 березня 2024, 23:25
Радіо Свобода: Угорщина надіслала лист державам ЄС щодо утисків угорців в Україні
Прапор Угорщини. Getty Images

Угорщина надіслала іншим державам-членам Європейського Союзу листа з претензіями щодо України в питанні захисту угорської національної меншини.

Джерело: "Європейська правда"; "Радіо Свобода", в розпорядженні якого опинився лист

Деталі: У листі Угорщина повторює вимогу відновити права національних меншин угорської громади в Україні на рівень, який існував до 2015 року. Йдеться зокрема про вільне використання угорської мови в Україні та право на політичне представництво на регіональному та національному рівнях.

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"Усупереч попереднім обіцянкам, потреби представників угорської громади в Україні були проігноровані, наприклад, у випадку визначення предметів, які мають викладатися українською мовою в школах угорської меншини", – стверджується в листі.

Будапешт також нарікає на зміни у співвідношенні населення після зміни меж адміністративних районів в Україні, через що вважає невиправданим мінімальні 10% представництва нацменшини для мовних прав, і вимагає свого делегата у Верховній раді.

Вимога стосовно гарантування прав нацменшин є однією з ключових для подальшого руху України в ЄС.

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У грудні в Україні набув чинності оновлений закон про національні меншини, який враховував зауваження Венеційської комісії. Його також позитивно оцінили угорські громади, які мешкають в Україні.

Зазначимо, що лист Угорщини з'явився після того, як стало відомо про майбутню двосторонню зустріч українських та угорських посадовців наступного тижня.

Теми: УгорщинаЄС
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