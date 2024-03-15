"Радио Свобода": Венгрия направила письмо государствам ЕС относительно "притеснений венгров" в Украине

Венгрия направила другим государствам-членам Европейского Союза письмо с претензиями к Украине в вопросе защиты венгерского национального меньшинства.

Источник: "Европейская правда"; "Радио Свобода", в распоряжении которого оказалось письмо

Детали: В письме Венгрия повторяет требование восстановить права национальных меньшинств венгерской общины в Украине на уровень, который существовал до 2015 года. Речь идет в частности о свободном использовании венгерского языка в Украине и праве на политическое представительство на региональном и национальном уровнях.

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"Вопреки предыдущим обещаниям, потребности представителей венгерской общины в Украине были проигнорированы, например, в случае определения предметов, которые должны преподаваться на украинском языке в школах венгерского меньшинства", – утверждается в письме.

Будапешт также сетует на изменения в соотношении населения после изменения границ административных районов в Украине, из-за чего считает неоправданным минимальные 10% представительства нацменьшинства для языковых прав, и требует своего делегата в Верховной раде.

Требование по обеспечению прав нацменьшинств является одним из ключевых для дальнейшего движения Украины в ЕС.

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В декабре в Украине вступил в силу обновленный закон о национальных меньшинствах, который учитывал замечания Венецианской комиссии. Его также положительно оценили венгерские общины, проживающие в Украине.

Отметим, что письмо Венгрии появилось после того, как стало известно о предстоящей двусторонней встрече украинских и венгерских чиновников на следующей неделе.