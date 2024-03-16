Кислиця на Радбезі ООН: Вибори в Росії – це самопроголошення Путіна в стерильних умовах

Оскільки Росія порушила норми і принципи міжнародного права, це ставить під сумнів легітимність загальних підсумків її так званих "президентських виборів".

Джерело: постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Те, що зараз в Росії називається "виборами", не відповідає загальновизнаним демократичним принципам і стандартам. Це не має нічого спільного з вільним і справедливим волевиявленням народу.

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Це радше самопроголошення Путіна в стерильних умовах відсутності будь-якої конкуренції".

Деталі: За словами постпреда, усі можливі опоненти Путіна "були вбиті, заарештовані або, в кращому разі, вимушено покинули країну".

А ті, кому Кремль дозволив брати участь, "навіть не приховують своєї технічної ролі в мізансцені для заздалегідь визначеного "переможця", додав він.

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Постпред пояснив, що тимчасово окуповані території України відіграють особливу роль у цій "пародії на вибори". Повна ізоляція від зовнішнього світу дає Кремлю змогу "фальсифікувати будь-які показники явки й результати виборів, які він забажає", зазначив Кислиця.

Фіктивний виборчий процес на тимчасово окупованих територіях характеризується залякуванням і примусом місцевого населення, розповів постпред. Російські окупанти розробили безліч засобів для досягнення цієї мети. Серед них – погрози життю, незаконне затримання, відмова в доступі до медичних та соціальних послуг, залякування депортацією та позбавленням майна.

Доповідь Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, представлена у п’ятницю в Женеві, містить "шокуючі докази воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які залишаються похмурою реальністю на тимчасово окупованих територіях України", зазначив дипломат. У цьому списку – тортури й умисні вбивства мирних жителів, зґвалтування й сексуальне насильство, а також злочини проти дітей.

Постпред процитував уривок із висновків комісії.

"Представники російської влади, переважно групами, проводили обшуки в будинках, іноді по кілька разів. Вони погрожували жертвам і членам їхніх родин зброєю і залякували їх, зокрема стріляли біля голови чи ніг". Були також випадки, коли жінки "піддавалися сексуальному насильству як покарання за підтримку української влади".

"Просто майте це на увазі, коли посланник Путіна розповідає вам про так зване "вільне народне волевиявлення" на окупованих територіях"", – додав Кислиця, звертаючись до членів РБ.

Україна закликала міжнародну спільноту рішуче засудити незаконні спроби Росії імітувати президентські вибори на тимчасово окупованих територіях, утриматися від визнання їхніх результатів і запровадити санкції щодо осіб, причетних до їх організації та проведення.

Путін перебуває при владі вже 24 роки, але не завдяки вільному волевиявленню народу, а шляхом маніпулювання російською Конституцією, пропаганді, усуненню політичної конкуренції та насильству, включаючи вбивства видатних незалежних політиків, наголосив постпред.

Він нагадав, що Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції, ухваленій торік, закликала визнати Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну й припинити всі контакти з ним, за винятком гуманітарних і тих, що спрямовані на досягнення миру.

Організація незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України буде додана до матеріалів майбутнього судового процесу проти Путіна, наголосив дипломат.

Пряма мова: "Ми повторюємо, що подальше збереження агресивного й реваншистського режиму Путіна являє собою безпрецедентний виклик світові. Якщо його не зупинити, російський терор і хаос поширюватимуться далі".

Деталі: За словами Кислиці, чим довше триватимуть конвульсії путінського режиму, тим тривалішим і болючішим буде повернення Росії на демократичний шлях.

Постпред наголосив, що засідання РБ показало цілковиту ізоляцію РФ.

"Сьогодні, на цьому засіданні, не було жодної делегації, яка б знайшла бодай одне слово підтримки незаконних спроб Росії організувати вибори на тимчасово окупованій території України", – зауважив він.

Крім членів Ради Безпеки ООН, на засіданні виступили представники місій Євросоюзу, Італії, Польщі, Естонії, які також засудили дії РФ.