Кислица на Совбезе ООН: Выборы в России – это самопровозглашение Путина в стерильных условиях

Поскольку Россия нарушила нормы и принципы международного права, это ставит под сомнение легитимность общих итогов ее так называемых "президентских выборов".

Источник: постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности, цитирует Укринформ

Прямая речь: "То, что сейчас в России называется "выборами", не соответствует общепризнанным демократическим принципам и стандартам. Это не имеет ничего общего со свободным и справедливым волеизъявлением народа.

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Это скорее самопровозглашение Путина в стерильных условиях отсутствия какой-либо конкуренции".

Детали: По словам постпреда, все возможные оппоненты Путина "были убиты, арестованы или, в лучшем случае, вынужденно покинули страну".

А те, кому Кремль разрешил участвовать, "даже не скрывают своей технической роли в мизансцене для заранее определенного "победителя", добавил он.

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Постпред пояснил, что временно оккупированные территории Украины играют особую роль в этой "пародии на выборы". Полная изоляция от внешнего мира позволяет Кремлю "фальсифицировать любые показатели явки и результаты выборов, которые он пожелает", отметил Кислица.

Фиктивный избирательный процесс на временно оккупированных территориях характеризуется запугиванием и принуждением местного населения, рассказал постпред. Российские оккупанты разработали множество средств для достижения этой цели. Среди них - угрозы жизни, незаконное задержание, отказ в доступе к медицинским и социальным услугам, запугивание депортацией и лишением имущества.

Доклад Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, представленный в пятницу в Женеве, содержит "шокирующие доказательства военных преступлений и преступлений против человечности, которые остаются мрачной реальностью на временно оккупированных территориях Украины", отметил дипломат. В этом списке - пытки и умышленные убийства мирных жителей, изнасилования и сексуальное насилие, а также преступления против детей.

Постпред процитировал отрывок из выводов комиссии.

"Представители российских властей, преимущественно группами, проводили обыски в домах, иногда по несколько раз. Они угрожали жертвам и членам их семей оружием и запугивали их, в том числе стреляли возле головы или ног". Были также случаи, когда женщины "подвергались сексуальному насилию в качестве наказания за поддержку украинской власти".

"Просто имейте это в виду, когда посланник Путина рассказывает вам о так называемом "свободном народном волеизъявлении" на оккупированных территориях"", - добавил Кислица, обращаясь к членам СБ.

Украина призвала международное сообщество решительно осудить незаконные попытки России имитировать президентские выборы на временно оккупированных территориях, воздержаться от признания их результатов и ввести санкции в отношении лиц, причастных к их организации и проведению.

Путин находится у власти уже 24 года, но не благодаря свободному волеизъявлению народа, а путем манипулирования российской Конституцией, пропаганде, устранению политической конкуренции и насилию, включая убийства выдающихся независимых политиков, подчеркнул постпред.

Он напомнил, что Парламентская ассамблея Совета Европы в своей резолюции, принятой в прошлом году, призвала признать Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных и тех, которые направлены на достижение мира.

Организация незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины будет добавлена к материалам будущего судебного процесса против Путина, подчеркнул дипломат.

Прямая речь: "Мы повторяем, что дальнейшее сохранение агрессивного и реваншистского режима Путина представляет собой беспрецедентный вызов миру. Если его не остановить, российский террор и хаос будут распространяться дальше".

Детали: По словам Кислицы, чем дольше будут продолжаться конвульсии путинского режима, тем более длительным и болезненным будет возвращение России на демократический путь.

Постпред отметил, что заседание СБ показало полную изоляцию РФ.

"Сегодня, на этом заседании, не было ни одной делегации, которая бы нашла хотя бы одно слово поддержки незаконных попыток России организовать выборы на временно оккупированной территории Украины", - отметил он.

Кроме членов Совета Безопасности ООН, на заседании выступили представители миссий Евросоюза, Италии, Польши, Эстонии, которые также осудили действия РФ.