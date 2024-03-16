Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Греція приєдналася до коаліції з розмінування України

Субота, 16 березня 2024, 06:06
Греція приєдналася до коаліції з розмінування України
Нікос Дендіас, фото: Міноборони Греції

Греція приєдналася до коаліції для допомоги Україні в розмінуванні, яку очолює Литва.

Джерело: міністр оборони Греції Нікос Дендіас під час зустрічі з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, цитує оборонне відомство Греції

Пряма мова Нікоса Дендіаса: "Я почну з ситуації в Україні і підтверджую нашу позицію, що ми розглядаємо вторгнення в Україну як грубе порушення її національного суверенітету і міжнародного права.

Реклама:

І ми раді, що нещодавно приєдналися до Коаліції з розмінування під вашим (Литви – ред.) керівництвом і підписали угоду у вашій присутності в Брюсселі".

Теми: ГреціярозмінуванняЛитва
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Посли ЄС не дійшли згоди щодо продовження торговельних пільг для України з обмеженнями

ОновленоРада готує нову дерусифікацію: Червоноград буде Шептицький, Южне – Порт-Аненталь

Оновлено, фото, відеоАрмія РФ завдала удару по Харкову: кількість загиблих зросла до п'яти

Вбивство українки в Німеччині: матір жінки знайшли мертвою

Уряд закриє список "міжнародних спонсорів війни" від НАЗК

Поляки повністю заблокували рух пасажирського транспорту через ПП "Медика" – "Шегині"

Усі новини...
Греція
Греція підтвердила участь у коаліції з розмінування України
ЗМІ пишуть про переговори Греції та Чехії про закупівлю зброї для України
Прем'єр Греції після російського удару по Одесі: Ви нас не залякаєте
Останні новини
19:33
Дніпро та Київ відвідала міністерка оборони Нідерландів: зустрілася з Зеленським
19:21
Росіяни штурмують 6 напрямків, за добу 67 боєзіткнень - Генштаб
19:20
Пасажири, які через протести спізнились на поїзд в Перемишлі, можуть сісти на інші 10 рейсів – УЗ
19:15
2024 рік може стати ще спекотнішим, ніж попередній – ООН
19:07
фотоСмертельний удар РФ по Харкову: у прокуратурі назвали тип ракети
19:00
План Ukraine Facility: закон про реформу БЕБ мають ухвалити у 2 кварталі
18:56
фотоРосіяни атакували три громади Дніпропетровщини дронами та артилерією, один поранений – ОВА
18:50
До кінця 2026 року 15 ключових держпідприємств мають пройти корпоративну реформу
18:44
Ніяких "Солнишок" і "Ладоньок": мовний омбудсмен закликає перейменувати дитячі садочки
18:38
В Україні збільшать штат суддів ВАКС на 60% та планують боротися з відмиванням грошей
Усі новини...
Реклама: