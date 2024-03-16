Греція приєдналася до коаліції з розмінування України

Греція приєдналася до коаліції для допомоги Україні в розмінуванні, яку очолює Литва.

Джерело: міністр оборони Греції Нікос Дендіас під час зустрічі з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, цитує оборонне відомство Греції

Пряма мова Нікоса Дендіаса: "Я почну з ситуації в Україні і підтверджую нашу позицію, що ми розглядаємо вторгнення в Україну як грубе порушення її національного суверенітету і міжнародного права.

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І ми раді, що нещодавно приєдналися до Коаліції з розмінування під вашим (Литви – ред.) керівництвом і підписали угоду у вашій присутності в Брюсселі".