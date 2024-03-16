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Греция присоединилась к коалиции по разминированию Украины

Суббота, 16 марта 2024, 06:06
Греция присоединилась к коалиции по разминированию Украины
Никос Дендиас, фото: Минобороны Греции

Греция присоединилась к коалиции для помощи Украине в разминировании, которую возглавляет Литва.

Источник: министр обороны Греции Никос Дендиас во время встречи с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, цитирует оборонное ведомство Греции

Прямая речь Никоса Дендиаса: "Я начну с ситуации в Украине и подтверждаю нашу позицию, что мы рассматриваем вторжение в Украину как грубое нарушение ее национального суверенитета и международного права.

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И мы рады, что недавно присоединились к Коалиции по разминированию под вашим (Литвы - ред.) руководством и подписали соглашение в вашем присутствии в Брюсселе".

Темы: ГрецияразминированиеЛитва
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