Греция присоединилась к коалиции по разминированию Украины
Суббота, 16 марта 2024, 06:06
Греция присоединилась к коалиции для помощи Украине в разминировании, которую возглавляет Литва.
Источник: министр обороны Греции Никос Дендиас во время встречи с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, цитирует оборонное ведомство Греции
Прямая речь Никоса Дендиаса: "Я начну с ситуации в Украине и подтверждаю нашу позицию, что мы рассматриваем вторжение в Украину как грубое нарушение ее национального суверенитета и международного права.
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И мы рады, что недавно присоединились к Коалиции по разминированию под вашим (Литвы - ред.) руководством и подписали соглашение в вашем присутствии в Брюсселе".