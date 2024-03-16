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Фінляндія перестала пускати авто з російськими номерами

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 16 березня 2024, 09:11
Фінляндія перестала пускати авто з російськими номерами
ФОТО З Getty Images

Починаючи з суботи, 16 березня, у Фінляндії більше не можна їздити на автомобілях, зареєстрованих у Росії, без спеціального дозволу.

Джерело: фінська Митна служба, яку цитують Ilta-Sanomat, "Європейська правда"

Деталі: Автомобіль із російськими номерами у Фінляндії відтепер може бути обкладений митом і ПДВ, після чого він має виїхати за межі ЄС.

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У деяких випадках керування авто із зареєстрованими в Росії номерами дозволять – наприклад для студентів денної форми навчання, людей, які працюють за строковим трудовим договором, або громадян ЄС чи Європейської економічної зони, які постійно проживають у РФ.

Але вони мають довести, що легально ввезли автомобіль у Фінляндію до набуття чинності забороною.

Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ. Також ці заборони ввели Польща, Фінляндія, Норвегія і Болгарія. Цього тижня в Литві вже конфіскували перше авто, яке порушило заборону

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Однак росіяни користуються калінінградським транзитним поїздом для того, щоб потрапити до Євросоюзу через Литву.

Теми: війнаРосіяФінляндія
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