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Финляндия перестала пускать авто с российскими номерами

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 16 марта 2024, 09:11
Финляндия перестала пускать авто с российскими номерами
ФОТО с Getty Images

Начиная с субботы, 16 марта, в Финляндии больше нельзя ездить на автомобилях, зарегистрированных в России, без специального разрешения.

Источник: финская Таможенная служба, которую цитирует Ilta-Sanomat, "Европейская правда".

Детали: Автомобиль с российскими номерами в Финляндии отныне может быть обложен пошлиной и НДС, после чего он должен выехать за пределы ЕС.

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В некоторых случаях управление авто с зарегистрированными в России номерами позволят – например для студентов дневной формы обучения, людей, работающих по срочному трудовому договору, или граждан ЕС, или Европейской экономической зоны, которые постоянно проживают в РФ.

Но они должны доказать, что легально ввезли автомобиль в Финляндию до вступления в силу запрета.

Сейчас все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты ввели Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария. На этой неделе в Литве уже конфисковали первое авто, которое нарушило запрет.

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Однако россияне пользуются калининградским транзитным поездом для того, чтобы попасть в Евросоюз через Литву.

Темы: войнаРосcияФинляндия
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