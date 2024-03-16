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Київ: рівень води у Дніпрі рекордно піднявся

Роман ПетренкоСубота, 16 березня 2024, 14:30
Київ: рівень води у Дніпрі рекордно піднявся
скриншот

Рівень Дніпра в межах Києва піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року.

Джерело: КМВА

Деталі: Станом на 16 березня рівень зафіксований на відмітці 601 см над "0" поста.

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Згідно з даними моніторингу, за останні 7 днів рівень Дніпра в межах столиці зріс на понад 60 сантиметрів.

Уточнюється, що підйом рівня води та такі значні коливання відбуваються внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля.

Наразі спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

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Рівень небезпеки гідрологічних явищ І (жовтий).

Станом на 16 березня аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.

У КМВА наголошують, що промислові об’єкти та житлові масиви міста поза небезпекою.

Теми: Київпогодавода
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