Киев: уровень воды в Днепре рекордно поднялся
Уровень Днепра в пределах Киева поднялся до своего абсолютного максимума с начала 2024 года.
Источник: КГВА
Детали: По состоянию на 16 марта уровень зафиксирован на отметке 601 см над "0" поста.
Согласно данным мониторинга, за последние 7 дней уровень Днепра в пределах столицы вырос более чем на 60 сантиметров.
Уточняется, что подъем уровня воды и такие значительные колебания происходят вследствие увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья.
Сейчас наблюдается начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий.
Уровень опасности гидрологических явлений І (желтый).
По состоянию на 16 марта аварийных подтоплений по городу не зафиксировано.
В КГВА отмечают, что промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности.