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Киев: уровень воды в Днепре рекордно поднялся

Роман ПетренкоСуббота, 16 марта 2024, 14:30
Киев: уровень воды в Днепре рекордно поднялся
скриншот

Уровень Днепра в пределах Киева поднялся до своего абсолютного максимума с начала 2024 года.

Источник: КГВА

Детали: По состоянию на 16 марта уровень зафиксирован на отметке 601 см над "0" поста.

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Согласно данным мониторинга, за последние 7 дней уровень Днепра в пределах столицы вырос более чем на 60 сантиметров.

Уточняется, что подъем уровня воды и такие значительные колебания происходят вследствие увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья.

Сейчас наблюдается начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий.

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Уровень опасности гидрологических явлений І (желтый).

По состоянию на 16 марта аварийных подтоплений по городу не зафиксировано.

В КГВА отмечают, что промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности.

Темы: Киевпогодавода
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