Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ТЦК на Закарпатті перевіряють через спробу самогубства хлопця

Роман ПетренкоСубота, 16 березня 2024, 15:12
ТЦК на Закарпатті перевіряють через спробу самогубства хлопця
ФОТО ілюстративне: АРМіЯ іНФОРМ

У Хустському РТЦК та СП проводять службову перевірку через повідомлення про ймовірну спробу самогубства.

Джерело: пресслужба Закарпатського територіального центру комплектування, яку цитує "Суспільне"

Деталі: За інформацією відомства, 13 березня чоловіка затримали прикордонники при спробі незаконного перетину кордону.

Реклама:

Надалі представники ДПСУ доставили його до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

Дослівно: "Під час перебування на території РТЦК та СП, громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник Хустського РТЦК та СП.

Чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках.

ВІДЕО ДНЯ

Військовослужбовці ТЦК та СП надали невідкладну домедичну допомогу та викликали поліцію та карету "швидкої допомоги", яка доставила чоловіка до Хустської міської лікарні".

Більше деталей: Зазначається, що лікарі зафіксували спробу суїциду.

Наразі за цим фактом проводиться службова перевірка.

Теми: ЗакарпаттяТЦКмобілізаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Нам потрібна доба": Шмигаль розповів, як повертатимуть світло українцям

Альянс готовий до конфлікту з РФ — голова Військового комітету НАТО

фото, відео, доповнено 5 загиблих, 15 поранених, 3 зниклих безвісти − наслідки комбінованої атаки росіян

У "Дії" з’явилися документи про освіту

США попросили Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі — ЗМІ

фото По ДніпроГЕС було два прямих влучання: ГЕС-2 у критичному стані − Укргідроенерго

Усі новини...
Закарпаття
На Закарпатті закрили Telegram-канал, де погрожували терактами у школах
На ужгородському напрямку. Пригоди бравого депутата Тищенка
Як громада Закарпаття блокує евакуацію людей із прифронтових територій
Останні новини
18:18
Повітряні сили повідомили про загрозу балістики, в Одесі чутно вибухи
18:01
Поблизу Львова водій збив козулю й залишив її на трасі: тварину врятували волонтери
17:52
Зеленський провів "енергетичну" Ставку
17:42
фото, відеоПідприємця та ексдиректора підприємства Міноборони викрили на хабарі у $600 тис.
17:40
Олег Скрипка випустив новий кліп "Номад", який створив штучний інтелект
17:34
Уряд схвалив законопроєкт з підвищення акцизу на паливо
17:19
У меню – "Мрія педофіла" і "Повія": що відомо про скандал з харківським баром
17:11
Завдяки Катару вдалося повернути дев'ятьох українських дітей
17:08
Закон у штаті Теннессі захищатиме музичну індустрію від штучного інтелекту
17:08
фотоПонад 35 тисяч киян ховалися у метро цієї ночі
Усі новини...
Реклама: