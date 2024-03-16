ТЦК на Закарпатті перевіряють через спробу самогубства хлопця

У Хустському РТЦК та СП проводять службову перевірку через повідомлення про ймовірну спробу самогубства.

Джерело: пресслужба Закарпатського територіального центру комплектування, яку цитує "Суспільне"

Деталі: За інформацією відомства, 13 березня чоловіка затримали прикордонники при спробі незаконного перетину кордону.

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Надалі представники ДПСУ доставили його до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

Дослівно: "Під час перебування на території РТЦК та СП, громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник Хустського РТЦК та СП.

Чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках.

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Військовослужбовці ТЦК та СП надали невідкладну домедичну допомогу та викликали поліцію та карету "швидкої допомоги", яка доставила чоловіка до Хустської міської лікарні".

Більше деталей: Зазначається, що лікарі зафіксували спробу суїциду.

Наразі за цим фактом проводиться службова перевірка.