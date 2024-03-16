ТЦК на Закарпатье проверяют из-за попытки самоубийства парня

В Хустском РТЦК и СП проводят служебную проверку из-за сообщения о вероятной попытке самоубийства.

Источник: пресс-служба Закарпатского территориального центра комплектования, которую цитирует "Суспільне"

Детали: По информации ведомства, 13 марта мужчину задержали пограничники при попытке незаконного пересечения границы.

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В дальнейшем представители ГПСУ доставили его в РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

Дословно: "Во время пребывания на территории РТЦК и СП, гражданин зашел в туалет, где через некоторое время его нашел представитель Хустского РТЦК и СП.

Мужчина сидел на полу со следами крови и порезами на руках.

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Военнослужащие ТЦК и СП оказали неотложную домедицинскую помощь и вызвали полицию и карету "скорой помощи", которая доставила мужчину в Хустскую городскую больницу".

Больше деталей: Отмечается, что врачи зафиксировали попытку суицида.

Сейчас по данному факту проводится служебная проверка.