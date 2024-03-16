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У неділю в Україні тепло, але з дощем

Катерина ТищенкоСубота, 16 березня 2024, 18:20
У неділю в Україні тепло, але з дощем
ілюстративне фото Pixabay

У неділю, 17 березня, у західних, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській областях прогнозують дощ.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 17 березня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 17 березня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні хмарно з проясненнями. У західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях дощ (у Карпатах з мокрим снігом), на решті території без істотних опадів.

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Вночі та вранці у південних та центральних областях місцями туман.

Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла; у Карпатах протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

ВІДЕО ДНЯ

На Київщині хмарно з проясненнями. Вночі та першій половині дня без істотних опадів, у другій половині дня дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°. У Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

Теми: погода
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