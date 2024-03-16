В воскресенье в Украине тепло, но с дождем

В воскресенье, 17 марта, в западных, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях прогнозируют дождь.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 17 марта, meteo.gov.ua

Детали: В Украине облачно с прояснениями. В западных, днем и в Винницкой, Житомирской и Киевской областях дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без существенных осадков.

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Ночью и утром в южных и центральных областях местами туман.

Ветер юго-западный, в западных областях с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла; в Карпатах в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

ВИДЕО ДНЯ

На Киевщине облачно с прояснениями. Ночью и первой половине дня без существенных осадков, во второй половине дня дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°. В Киеве ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.