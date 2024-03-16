Макрон: У нас немає лімітів, ми будемо реагувати на поведінку Росії

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що його країна "не має лімітів" у допомозі Україні та буде реагувати на те, як буде поводитися Росія.

Джерело: Макрон в інтерв’ю українським журналістам, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері

Пряма мова: "Я сказав, яка наша мета. Росія не може й не повинна виграти цю війну. Плюс наша мета – повернути сталий мир в Європу… Щоб вийти на реалізацію цієї мети, ми не будемо йти шляхом ескалації, тому що нам не потрібна ще одна війна, але ми готові сказати, що в нас немає лімітів, і ми будемо реагувати на те, як буде поводитися Росія.

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І українці в певний момент обов’язково повинні на виході з цієї війни бути в сильній позиції, коли вони будуть вести переговори про сталий мир. Але поки що я не йду з наступальними ініціативами, бо це не дух колективної солідарності".

Деталі: Макрон заявив, що сьогодні ситуація в Україні "складна, як ніколи", Росія перейшла на військову економіку, а на міжнародній арені "дуже багато невизначеності щодо перспектив".

"Тому нам треба не лише визначати, як іти до миру, але й яким буде цей справжній мир, який забезпечуватиме безпеку вам і Європі. Саме тому потрібен цей новий імпульс на рівні європейських країн, щоб прискорити допомогу. Якщо ворог каже, що в нього лімітів немає, чому ми повинні казати, що в нас є ці ліміти?", - сказав президент Франції.

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Відповідаючи на питання, чи підніме він слухавку, якщо йому подзвонить міжнародний злочинець Володимир Путін, Макрон сказав: "Так, я підніму слухавку. Тому що я відчуваю, що це моя відповідальність. І я послухаю, що він пропонуватиме. Я вважаю, що роль Франції – це бути нервом війни, як казав Черчилль. Треба, з одного боку, передати Україні все необхідне, щоб посилити її обороноздатність, а з іншого сприяти деескалації. Нам треба вийти на сталий, стійкий і справедливий мир. Саме тому, якщо раптом він захоче щось запропонувати, я послухаю сенс його пропозицій. Але потім, звичайно, треба сказати, що єдині переговори – це ті переговори, на які йдуть глави двох держав (Росії та України – ред.)".

Макрон також додав, що "Франція має свою позицію щодо ядерного стримування" і нагадав, що саме Путін "абсолютно неадекватно" погрожує ядерною зброєю.

"Ми бачимо, що ми повинні сьогодні надати додаткові гарантії Україні, щоб Україна мала чітку видимість календаря військової допомоги, на що вона може розраховувати, і йшла впевнено до того моменту, коли перемовини стануть можливими. Але це буде дуже фундаментальна дискусія, в якій суверенітет і територіальна цілісність України буде фундаментальною основоположною цінністю", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи має Франція план на випадок, якщо США перестануть підтримувати Україну і вийдуть з НАТО, Макрон підкреслив, що в інтересах Сполучених Штатів продовжувати допомагати Україні в довгостроковій перспективі, тому що "в Україні вирішується доля міжнародного права, ліберальної демократії".

"Але нам, європейцям, треба все одно готуватись до різних сценаріїв. Тому що для нас Україна – це екзистенційне питання. Якщо ви програєте в цій війні, ми не зможемо мати будь-яку європейську безпеку. Тому ми повинні готуватися до всіх можливих сценаріїв. Нам треба переконувати всі європейські країни вибудовувати власну оборонну політику", - наголосив президент Франції.

Разом з тим, на пропозицію журналістів вимагати припинення вогню в Україні на час Олімпійських ігор у Парижі Макрон відповів: "Так, ми про це попросимо".

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