Макрон: У нас нет лимитов, мы будем реагировать на поведение России

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что его страна "не имеет лимитов" в помощи Украине и будет реагировать на то, как будет вести себя Россия.

Источник: Макрон в интервью украинским журналистам, показанном в эфире телемарафона в субботу вечером

Прямая речь: "Я сказал, какова наша цель. Россия не может и не должна выиграть эту войну. Плюс наша цель – вернуть устойчивый мир в Европу... Чтобы выйти на реализацию этой цели, мы не будем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет вести себя Россия.

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И украинцы в определенный момент обязательно должны на выходе из этой войны быть в сильной позиции, когда они будут вести переговоры об устойчивом мире. Но пока я не иду с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности".

Детали: Макрон заявил, что сегодня ситуация в Украине "сложная, как никогда", Россия перешла на военную экономику, а на международной арене "очень много неопределенности относительно перспектив".

"Поэтому нам надо не только определять, как идти к миру, но и каким будет этот настоящий мир, который будет обеспечивать безопасность вам и Европе. Именно поэтому нужен этот новый импульс на уровне европейских стран, чтобы ускорить помощь. Если враг говорит, что у него лимитов нет, почему мы должны говорить, что у нас есть эти лимиты?", - сказал президент Франции.

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Отвечая на вопрос, поднимет ли он трубку, если ему позвонит международный преступник Владимир Путин, Макрон сказал: "Да, я подниму трубку. Потому что я чувствую, что это моя ответственность. И я послушаю, что он будет предлагать. Я считаю, что роль Франции - это быть нервом войны, как говорил Черчилль. Надо, с одной стороны, передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, а с другой способствовать деэскалации. Нам надо выйти на устойчивый, стойкий и справедливый мир. Именно поэтому, если вдруг он захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложений. Но потом, конечно, надо сказать, что единственные переговоры - это те переговоры, на которые идут главы двух государств (России и Украины - ред.)".

Макрон также добавил, что "Франция имеет свою позицию относительно ядерного сдерживания" и напомнил, что именно Путин "абсолютно неадекватно" угрожает ядерным оружием.

"Мы видим, что мы должны сегодня предоставить дополнительные гарантии Украине, чтобы Украина имела четкую видимость календаря военной помощи, на что она может рассчитывать, и шла уверенно к тому моменту, когда переговоры станут возможными. Но это будет очень фундаментальная дискуссия, в которой суверенитет и территориальная целостность Украины будет фундаментальной основополагающей ценностью", - сказал он.

Отвечая на вопрос, имеет ли Франция план на случай, если США перестанут поддерживать Украину и выйдут из НАТО, Макрон подчеркнул, что в интересах Соединенных Штатов продолжать помогать Украине в долгосрочной перспективе, потому что "в Украине решается судьба международного права, либеральной демократии".

"Но нам, европейцам, надо все равно готовиться к различным сценариям. Потому что для нас Украина - это экзистенциальный вопрос. Если вы проиграете в этой войне, мы не сможем иметь какую-либо европейскую безопасность. Поэтому мы должны готовиться ко всем возможным сценариям. Нам надо убеждать все европейские страны выстраивать собственную оборонную политику", - подчеркнул президент Франции.

Вместе с тем, на предложение журналистов потребовать прекращения огня в Украине на время Олимпийских игр в Париже Макрон ответил: "Да, мы об этом попросим".

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