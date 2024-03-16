Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Із півдня летіли ворожі безпілотники: атакували Одесу

Катерина ТищенкоСубота, 16 березня 2024, 23:51
Із півдня летіли ворожі безпілотники: атакували Одесу
збитий "Шахед", ілюстративне фото Getty Images

Ворожі безпілотники зафіксовано біля Одеси, а також у напрямку Дніпра.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Повітряні сили у суботу ввечері повідомили про рух БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеси.

Реклама:

Разом з тим, на Чернігівщині та Полтавщині оголошено ракетну небезпеку.

О 23:51 Повітряні сили повідомили про БпЛА з Запоріжжя у напрямку Дніпра.

О 00.02 стало відомо про групу БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеси.

ВІДЕО ДНЯ

О 00.08 повітряники повідомили про ще одну групу ударних БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеси.

00.16 Повітряні сили зафіксували нову групу ударних БпЛА, яка рухається з Чорного моря у напрямку Одеси.

О 00.56 стало відомо, що групи ударних БпЛА, що перебували в акваторії Чорного моря, наближаються до Одеси.

О 2.29 пролунав відбій повітряної тривоги.

Теми: безпілотникиШахедОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Нам потрібна доба": Шмигаль розповів, як повертатимуть світло українцям

Альянс готовий до конфлікту з РФ — голова Військового комітету НАТО

фото, відео, доповнено 5 загиблих, 15 поранених, 3 зниклих безвісти − наслідки комбінованої атаки росіян

У "Дії" з’явилися документи про освіту

США попросили Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі — ЗМІ

фото По ДніпроГЕС було два прямих влучання: ГЕС-2 у критичному стані − Укргідроенерго

Усі новини...
безпілотники
В Одесі було чутно роботу ППО і вибухи
Зеленський: Багато хто побачив, що російська система війни має вразливості
У 5-поверхівці в Сумах, куди влучив "Шахед", завершили роботи: тіло дівчини не знайшли
Останні новини
18:18
Повітряні сили повідомили про загрозу балістики, в Одесі чутно вибухи
18:01
Поблизу Львова водій збив козулю й залишив її на трасі: тварину врятували волонтери
17:52
Зеленський провів "енергетичну" Ставку
17:42
фото, відеоПідприємця та ексдиректора підприємства Міноборони викрили на хабарі у $600 тис.
17:40
Олег Скрипка випустив новий кліп "Номад", який створив штучний інтелект
17:34
Уряд схвалив законопроєкт з підвищення акцизу на паливо
17:19
У меню – "Мрія педофіла" і "Повія": що відомо про скандал з харківським баром
17:11
Завдяки Катару вдалося повернути дев'ятьох українських дітей
17:08
Закон у штаті Теннессі захищатиме музичну індустрію від штучного інтелекту
17:08
фотоПонад 35 тисяч киян ховалися у метро цієї ночі
Усі новини...
Реклама: