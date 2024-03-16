Із півдня летіли ворожі безпілотники: атакували Одесу

Ворожі безпілотники зафіксовано біля Одеси, а також у напрямку Дніпра.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Повітряні сили у суботу ввечері повідомили про рух БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеси.

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Разом з тим, на Чернігівщині та Полтавщині оголошено ракетну небезпеку.

О 23:51 Повітряні сили повідомили про БпЛА з Запоріжжя у напрямку Дніпра.

О 00.02 стало відомо про групу БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеси.

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О 00.08 повітряники повідомили про ще одну групу ударних БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеси.

00.16 Повітряні сили зафіксували нову групу ударних БпЛА, яка рухається з Чорного моря у напрямку Одеси.

О 00.56 стало відомо, що групи ударних БпЛА, що перебували в акваторії Чорного моря, наближаються до Одеси.

О 2.29 пролунав відбій повітряної тривоги.