С юга летели вражеские беспилотники: атаковали Одессу

Вражеские беспилотники зафиксированы возле Одессы, а также в направлении Днепра.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Воздушные силы в субботу вечером сообщили о движении БпЛА с Черного моря в направлении Одессы.

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Вместе с тем, на Черниговщине и Полтавщине объявлена ракетная опасность.

В 23:51 Воздушные силы сообщили о БпЛА из Запорожья в направлении Днепра.

В 00.02 стало известно о группе БпЛА с Черного моря в направлении Одессы.

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В 00.08 воздушники сообщили о еще одной группе ударных БпЛА с Черного моря в направлении Одессы.

00.16 Воздушные силы зафиксировали новую группу ударных БпЛА, которая движется с Черного моря в направлении Одессы.

В 00.56 стало известно, что находившиеся в акватории Черного моря группы ударных БпЛА приближаются к Одессе.

В 2.29 раздался отбой воздушной тревоги.