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Прем’єрка Естонії: Путін вміє сіяти страх, але сам боїться війни з НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 17 березня 2024, 17:20
Прем’єрка Естонії: Путін вміє сіяти страх, але сам боїться війни з НАТО
Кая Каллас, фото Getty Images

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що президент РФ Володимир Путін насправді боїться війни з НАТО, хоча намагається залякати західні суспільства.

Джерело: Каллас в інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За її словами, хоча Путін добре вміє "сіяти страх", його погрози також слід сприймати серйозно.

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"Він погрожує ядерною війною вже тривалий час. Але це лише слова. Йому дуже добре вдається сіяти страх у наших суспільствах. Він слухає, чого ми боїмося, і якщо ми боїмося ядерної війни, то він посилює ці страхи. Після цього наша громадськість хоче стриматися в своїх діях", – сказала Каллас.

Прем’єрка Естонії вважає, що це своєрідна пастка самостримування, бо "якщо ми боїмося, то ми починаємо стримувати себе".

"А це те, чого хоче Путін", – каже Каллас.

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Пряма мова: "Ми теж маємо задуматися над тим, чого боїться Путін. А він насправді боїться війни з НАТО. Він не хоче цього. Звісно, ми теж цього не хочемо".

Що передувало: Раніше Кая Каллас відмовилася гарантувати, що естонські Сили оборони не будуть направлені в Україну.

Президент Франції допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні. У Франції пізніше пояснили, що про участь іноземних військових у бойових діях не йдеться. 

Слова французького президента викликали бурхливу реакцію з боку урядів багатьох країн-союзниць, лідери яких поквапилися запевнити, що не планують відправляти своїх військових в Україну.

Теми: ЕстоніяПутінНАТО
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