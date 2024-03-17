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Премьер Эстонии: Путин умеет сеять страх, но сам боится войны с НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 17 марта 2024, 17:20
Премьер Эстонии: Путин умеет сеять страх, но сам боится войны с НАТО
Кая Каллас, фото Getty Images

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что президент РФ Владимир Путин на самом деле боится войны с НАТО, хотя пытается запугать западные общества.

Источник: Каллас в интервью BBC, сообщает "Европейская правда"

Детали: По ее словам, хотя Путин хорошо умеет "сеять страх", его угрозы также следует воспринимать серьезно.

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"Он угрожает ядерной войной уже длительное время. Но это лишь слова. Ему очень хорошо удается сеять страх в наших обществах. Он слушает, чего мы боимся, и если мы боимся ядерной войны, то он усиливает эти страхи. После этого наша общественность хочет сдержаться в своих действиях", – сказала Каллас.

Премьер Эстонии считает, что это своеобразная ловушка самосдерживания, потому что "если мы боимся, то мы начинаем сдерживать себя".

"А это то, чего хочет Путин", – говорит Каллас.

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Прямая речь: "Мы тоже должны задуматься над тем, чего боится Путин. А он на самом деле боится войны с НАТО. Он не хочет этого. Конечно, мы тоже этого не хотим".

Что предшествовало: Ранее Кая Каллас отказалась гарантировать, что эстонские Силы обороны не будут направлены в Украину.

Ранее президент Франции допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя отметил, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе. Во Франции позже объяснили, что об участии иностранных военных в боевых действиях речь не идет.

Слова французского президента вызвали бурную реакцию со стороны правительств многих стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не планируют отправлять своих военных в Украину.

Темы: ЭстонияПутинНАТО
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