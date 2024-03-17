"Шахеди" дісталися на захід України, а потім знову полетіли з півдня

У неділю ввечері в низці областей, а також у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Тривога тривала майже до 2 ночі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 17:01 Повітряні сили повідомили про загрозу ударний БпЛА на Дніпропетровщині.

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О 17:16 з’явилося повідомлення, що безпілотники на Дніпропетровщині рухаються в напрямку Харківщини та Полтавщини.

О 18:09 Повітряні сили знову попередили про загрозу застосування ударних БпЛА на Дніпропетровщині.

Станом на 18:16 БпЛА на Полтавщині рухаються в напрямку Сумщини.

ВІДЕО ДНЯ

О 18:38 Повітряні сили повідомили, що група "Шахедів" спостерігаються у Запорізькій та Дніпропетровській області, рухаються в північному напрямку.

О 18:42 з півночі в напрямку Харкова було зафіксовано нову групу "Шахедів".

О 18:48 повідомлялося про ворожий БпЛА в районі міста Дніпро.

Станом на 18:50 ворожі БпЛА, які летіли з Полтавщини на Сумщину, змінили курс, прямують у напрямку Чернігівщини.

О 19:04 стало відомо про ще дві нових групи "Шахедів" із Запорізької в напрямку Дніпропетровської області.

Станом на 19:21 ворожі БпЛА зафіксовано на Миколаївщині, рухаються на Одещину.

О 19:45 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА в напрямку Кіровоградської області.

О 19:49 на Київщині оголошено загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з Чернігівщини.

О 19:56 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА в напрямку Черкащини.

О 20:13 повітряну тривогу оголосили в столиці. КМВА повідомляє, що повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА.

Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО по безпілотниках в області.

Станом на 20:56 "Шахеди" спостерігаються у Вінницькій, Черкаській та Житомирській областях, рухаються в північно-західному напрямку.

О 21:03 на Рівненщині оголошено загрозу застосування ударних БпЛА з Житомирщини.

О 21:15 Повітряні сили попередили про рух БпЛА в напрямку Хмельницької області.

О 21:34 загрозу застосування ударних БпЛА оголосили в Чернівецькій області, а о 21:40 - на Волині.

О 22:02 стало відомо про рух ударних БпЛА в напрямку Львівщини.

О 22:05 Повітряні сили знову повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Херсонській та Миколаївській областях, а згодом – у Дніпропетровській.

О 22:28 загроза ударних безпілотників була оголошена на Кіровоградщині, згодом Повітряні сили повідомили, що ударні БпЛА рухаються з Кіровоградщини на Полтавщині.

О 23:22 загроза ударних БпЛА була оголошена знову на Дніпропетровщині.

О 1.39 пролунав відбій тривоги.