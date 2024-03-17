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"Шахеды" добрались на запад Украины, а потом снова полетели с юга

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 марта 2024, 23:59
Шахеды добрались на запад Украины, а потом снова полетели с юга
"Шахед", иллюстративное фото Getty Images

В воскресенье вечером в ряде областей, а также в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Тревога продолжалась почти до 2 ночи.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 17:01 Воздушные силы сообщили об угрозе ударный БпЛА на Днепропетровщине.

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В 17:16 появилось сообщение, что беспилотники на Днепропетровщине движутся в направлении Харьковщины и Полтавщины.

В 18:09 Воздушные силы снова предупредили об угрозе применения ударных БпЛА на Днепропетровщине.

По состоянию на 18:16 БпЛА на Полтавщине движутся в направлении Сумщины.

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В 18:38 Воздушные силы сообщили, что группа "Шахедов" наблюдаются в Запорожской и Днепропетровской области, движутся в северном направлении.

В 18:42 с севера в направлении Харькова была зафиксирована новая группа "Шахедов".

В 18:48 сообщалось о вражеском БПЛА в районе города Днепр.

По состоянию на 18:50 вражеские БпЛА, которые летели с Полтавщины на Сумщину, изменили курс, направляются в направлении Черниговщины.

В 19:04 стало известно о еще двух новых группах "Шахедов" из Запорожской в направлении Днепропетровской области.

По состоянию на 19:21 вражеские БпЛА зафиксированы на Николаевщине, движутся на Одесскую область.

В 19:45 Воздушные силы предупредили о движении ударных БпЛА в направлении Кировоградской области.

В 19:49 на Киевщине объявлена угроза применения врагом ударных БпЛА с Черниговщины.

В 19:56 Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА в направлении Черкасской области.

В 20:13 воздушную тревогу объявили в столице. КГВА сообщает, что воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БПЛА.

Киевская областная военная администрация сообщила о работе ПВО по беспилотникам в области.

 

По состоянию на 20:56 "Шахеды" наблюдаются в Винницкой, Черкасской и Житомирской областях, движутся в северо-западном направлении.

В 21:03 на Ровенщине объявлена угроза применения ударных БпЛА с Житомирщины.

В 21:15 Воздушные силы предупредили о движении БпЛА в направлении Хмельницкой области.

 

В 21:34 угрозу применения ударных БпЛА объявили в Черновицкой области, а в 21:40 - на Волыни.

В 22:02 стало известно о движении ударных БпЛА в направлении Львовщины.

В 22:05 Воздушные силы снова сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Херсонской и Николаевской областях, а затем - в Днепропетровской.

В 22:28 угроза ударных беспилотников была объявлена на Кировоградщине, впоследствии Воздушные силы сообщили, что ударные БпЛА движутся с Кировоградщины на Полтавщину.

В 23:22 угроза ударных БпЛА была объявлена снова на Днепропетровщине.

В 1.39 раздался отбой тревоги.

Темы: беспилотники
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