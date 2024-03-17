У Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець висловив обурення силовим затриманням представниками ТЦК у Львові місцевого волонтера Кирила Тарана.

Джерело: Лубінець у Telegram

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Деталі: Як повідомив омбудсмен, у ніч на 16 березня у Львові працівники ТЦК силою затримали місцевого волонтера Кирила Тарана. Інформацію про інцидент разом з відео затримання оприлюднила в соцмережі його дружина.

За її словами, представники ТЦК схопили Кирила посеред вулиці та силоміць заштовхали до мінібуса. Повістки при цьому не вручали. Згодом чоловіка привезли до Шевченківського РТЦК та СП. Він відмовився проходити ВЛК через проблеми зі здоров’ям та відсутність при собі медичних документів, які б це підтвердили. Дружина Тарана заявляє, що під ранок вже був готовий наказ про мобілізацію її чоловіка, і його одразу відправили до військової частини на полігон у Рівне.

Лубінець зазначив, що на ситуацію миттєво відреагував його представник у Львівській області Тарас Подвірний. Він прибув до Шевченківського РТЦК, де отримав безперешкодний доступ до документів по Кирилу Тарану.

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Також по цій справа відбулась нарада з обласним ТЦК, на якій прийняли рішення призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласне ТЦК ухвалюватиме рішення щодо волонтера.

Пряма мова Лубінця: "Водночас начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов погодився, що було порушення. Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням Кирила Тарана призначили службове розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності.

Укотре наголошую, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування — це неприпустимо, так не має бути в нашому демократичному суспільстві.

Звертаюсь до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК".