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Во Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 марта 2024, 18:44
Во Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен
силовое задержание Кирилла Тарана, скриншот видео со страницы Лубинца в Telegram

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выразил возмущение силовым задержанием представителями ТЦК во Львове местного волонтера Кирилла Тарана.

Источник: Лубинец в Telegram

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Детали: Как сообщил омбудсмен, в ночь на 16 марта во Львове работники ТЦК силой задержали местного волонтера Кирилла Тарана. Информацию об инциденте вместе с видео задержания обнародовала в соцсети его жена.

По ее словам, представители ТЦК схватили Кирилла посреди улицы и силой затолкали в минибус. Повестки при этом не вручали. Впоследствии мужчину привезли в Шевченковский РТЦК и СП. Он отказался проходить ВВК из-за проблем со здоровьем и отсутствия при себе медицинских документов, которые бы это подтвердили. Жена Тарана заявляет, что под утро уже был готов приказ о мобилизации ее мужа, и его сразу отправили в воинскую часть на полигон в Ровно.

Лубинец отметил, что на ситуацию мгновенно отреагировал его представитель во Львовской области Тарас Подворный. Он прибыл в Шевченковский РТЦК, где получил беспрепятственный доступ к документам по Кириллу Тарану.

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Также по этому делу состоялось совещание с областным ТЦК, на котором приняли решение назначить повторное прохождение ВВК, по итогам которого областное ТЦК будет принимать решение по волонтеру.

Прямая речь Лубинца: "В то же время начальник Львовского областного ТЦК и СП Артур Ниязов согласился, что было нарушение. Он сообщил, что по факту инцидента с задержанием Кирилла Тарана назначили служебное расследование, по результатам которого виновных привлекут к ответственности.

Еще раз подчеркиваю, что силовые задержания призывников, избиения, угрозы, запугивания – это недопустимо, так не должно быть в нашем демократическом обществе.

Обращаюсь к органам военного командования по усилению контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства при проведении мобилизационных мероприятий, воинского учета граждан и прохождения ими ВВК".

Темы: омбудсменТЦКЛьвовмобилизация
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