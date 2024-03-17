На Дніпропетровщині перекинулася маршрутка: 4 загиблих, 13 постраждалих

На Дніпропетровщині внаслідок ДТП за участю маршрутного автобуса загинуло 4 людей, 13 дістали тілесні ушкодження.

Джерело: поліція Дніпропетровської області

Дослівно: "Внаслідок перекидання автобуса загинуло чотири пасажири, ще 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

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ДТП сталася 17 березня близько 12:20 на трасі у Новомосковському районі. Попередньо встановлено, що 61-річний водій маршрутного таксі "Mercedes Sprinter" не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся".

Деталі: Водія мікроавтобуса затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.