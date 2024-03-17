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На Днепропетровщине перевернулась маршрутка: 4 погибших, 13 пострадавших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 марта 2024, 19:50
На Днепропетровщине перевернулась маршрутка: 4 погибших, 13 пострадавших
ДТП на Днепропетровщине, фото полиции

На Днепропетровщине в результате ДТП с участием маршрутного автобуса погибли 4 человека, 13 получили телесные повреждения.

Источник: полиция Днепропетровской области

 

Дословно: "В результате опрокидывания автобуса погибли четыре пассажира, еще 12 пассажиров и водитель получили телесные повреждения различной степени.

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ДТП произошло 17 марта около 12:20 на трассе в Новомосковском районе. Предварительно установлено, что 61-летний водитель маршрутного такси "Mercedes Sprinter" не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, в результате чего автомобиль перевернулся".

Детали: Водителя микроавтобуса задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Темы: Днепропетровская областьДТП
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