КНДР запустила балістичні ракети в бік Східного моря
Північна Корея запустила дві балістичні ракети в бік Східного моря.
Джерело: Yonhap з посиланням на південнокорейських військових та Берегову охорону Японії
Деталі: Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що виявив запуск, але не надав додаткових подробиць
Це другий за рік запуск балістичної ракети КНДР після першого пуску 14 січня.
Запуск відбувся через кілька днів після того, як у четвер Сеул і Вашингтон завершили щорічні навчання "Щит свободи", які проводили протягом 11 днів, щоб посилити стримування ядерної та ракетної загроз Північної Кореї.
Допонено: згодом стало відомо, що Північна Корея випустила дві балістичні ракети в море в той час, коли державний секретар США Ентоні Блінкен перебував у Сеулі на конференції, присвяченій розвитку демократії.
Збройні сили Південної Кореї повідомили, що кілька ракет малої дальності були випущені з регіону на південь від столиці Північної Кореї Пхеньяна та впали на схід від Корейського півострова.