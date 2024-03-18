КНДР запустила балістичні ракети в бік Східного моря

Північна Корея запустила дві балістичні ракети в бік Східного моря.

Джерело: Yonhap з посиланням на південнокорейських військових та Берегову охорону Японії

Деталі: Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що виявив запуск, але не надав додаткових подробиць

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Це другий за рік запуск балістичної ракети КНДР після першого пуску 14 січня.

Запуск відбувся через кілька днів після того, як у четвер Сеул і Вашингтон завершили щорічні навчання "Щит свободи", які проводили протягом 11 днів, щоб посилити стримування ядерної та ракетної загроз Північної Кореї.

Допонено: згодом стало відомо, що Північна Корея випустила дві балістичні ракети в море в той час, коли державний секретар США Ентоні Блінкен перебував у Сеулі на конференції, присвяченій розвитку демократії.

ВІДЕО ДНЯ

Збройні сили Південної Кореї повідомили, що кілька ракет малої дальності були випущені з регіону на південь від столиці Північної Кореї Пхеньяна та впали на схід від Корейського півострова.