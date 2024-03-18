КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Северная Корея запустила неопределенную баллистическую ракету в сторону Восточного моря.

Источник: Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных и Береговую охрану Японии

Детали: Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил запуск, но не предоставил дополнительных подробностей

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Это второй за год запуск баллистической ракеты КНДР после первого пуска 14 января.

Запуск состоялся через несколько дней после того, как в четверг Сеул и Вашингтон завершили ежегодные учения "Щит свободы", которые проводили в течение 11 дней, чтобы усилить сдерживание ядерной и ракетной угроз Северной Кореи.

Дополнительно: позже стало известно, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты в море в то время, когда государственный секретарь США Энтони Блинкен находился в Сеуле на конференции, посвященной развитию демократии.

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Вооруженные силы Южной Кореи сообщили, что несколько ракет малой дальности были выпущены из региона к югу от столицы Северной Кореи Пхеньяна и упали к востоку от Корейского полуострова.