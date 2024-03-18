КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря
Северная Корея запустила неопределенную баллистическую ракету в сторону Восточного моря.
Источник: Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных и Береговую охрану Японии
Детали: Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил запуск, но не предоставил дополнительных подробностей
Это второй за год запуск баллистической ракеты КНДР после первого пуска 14 января.
Запуск состоялся через несколько дней после того, как в четверг Сеул и Вашингтон завершили ежегодные учения "Щит свободы", которые проводили в течение 11 дней, чтобы усилить сдерживание ядерной и ракетной угроз Северной Кореи.
Дополнительно: позже стало известно, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты в море в то время, когда государственный секретарь США Энтони Блинкен находился в Сеуле на конференции, посвященной развитию демократии.
Вооруженные силы Южной Кореи сообщили, что несколько ракет малой дальности были выпущены из региона к югу от столицы Северной Кореи Пхеньяна и упали к востоку от Корейского полуострова.