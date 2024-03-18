Польські фермери перекрили на чотири дні трасу, яка з'єднує Варшаву і Берлін
Польські фермери перекрили рух на автомагістралі А2, поблизу Слубіце, яка з'єднує Варшаву і Берлін. Акція триватиме до середи, 20 березня.
Джерело: Radio Zet
Деталі: В неділю, 17 березня, о 13:00 розпочалася сільськогосподарська блокада на польсько-німецькому кордоні. Речник польської поліції, заступник інспектора Марчін Малуди, повідомив, що "рух автострадою А2 поблизу Слубіце буде перекрито з обох боків".
Під час акції на розв'язках А2 цілодобово працюватимуть поліцейські патрулі.
"Західний кордон залишатиметься закритим до тих пір, поки не закриють фактично східний кордон", - кажуть протестуючі фермери.
Поліція звертається до водіїв з проханням бути обережними.
Польські фермери протестують вже кілька місяців. Серед вимог протестувальників – скасування або послаблення обмежень, накладених планом ЄС "Зелений курс", спрямованим на боротьбу зі змінами клімату, і повернення чинності митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які Брюссель скасував і після початку повномасштабної війни Росії проти України в 2022 році.
Передісторія:
- 15 березня польські фермери заблокували пункт пропуску Хижне на польсько-словацькому кордоні. Учасники протесту заявили, що блокування пункту пропуску триватиме до кінця березня. Фермери пропускатимуть одну вантажівку на годину, а автобусів та легковиків протест не стосується.
- Згодом Єврокомісія оприлюднила пропозиції, які дозволять членам Європейського Союзу послабити екологічні норми для фермерів, що останні кілька місяців протестували через скрутні економічні умови.