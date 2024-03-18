Польские фермеры перекрыли на четыре дня трассу, которая соединяет Варшаву и Берлин

Польские фермеры перекрыли движение на автомагистрали А2, вблизи Слубице, которая соединяет Варшаву и Берлин. Акция продлится до среды, 20 марта.

Источник: Radio Zet

Детали: В воскресенье, 17 марта, в 13:00 началась сельскохозяйственная блокада на польско-немецкой границе. Представитель польской полиции, заместитель инспектора Марчин Малуды, сообщил, что "движение по автостраде А2 вблизи Слубице будет перекрыто с обеих сторон".

Реклама:

Во время акции на развязках А2 круглосуточно будут работать полицейские патрули.

"Западная граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока не закроют фактически восточную границу", - говорят протестующие фермеры.

Полиция обращается к водителям с просьбой быть осторожными.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: