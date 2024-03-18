Польские фермеры перекрыли на четыре дня трассу, которая соединяет Варшаву и Берлин
Понедельник, 18 марта 2024, 03:55
Польские фермеры перекрыли движение на автомагистрали А2, вблизи Слубице, которая соединяет Варшаву и Берлин. Акция продлится до среды, 20 марта.
Источник: Radio Zet
Детали: В воскресенье, 17 марта, в 13:00 началась сельскохозяйственная блокада на польско-немецкой границе. Представитель польской полиции, заместитель инспектора Марчин Малуды, сообщил, что "движение по автостраде А2 вблизи Слубице будет перекрыто с обеих сторон".
Реклама:
Во время акции на развязках А2 круглосуточно будут работать полицейские патрули.
"Западная граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока не закроют фактически восточную границу", - говорят протестующие фермеры.
Полиция обращается к водителям с просьбой быть осторожными.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 15 марта польские фермеры заблокировали пункт пропуска Хижне на польско-словацкой границе. Участники протеста заявили, что блокирование пункта пропуска продлится до конца марта. Фермеры будут пропускать один грузовик в час, а автобусов и легковушек протест не касается.
- Вскоре Еврокомиссия обнародовала предложения, которые позволят членам Европейского Союза ослабить экологические нормы для фермеров, которые последние несколько месяцев протестовали из-за трудных экономических условий.