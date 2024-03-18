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Польские фермеры перекрыли на четыре дня трассу, которая соединяет Варшаву и Берлин

Алена ИвашкивПонедельник, 18 марта 2024, 03:55
Польские фермеры перекрыли на четыре дня трассу, которая соединяет Варшаву и Берлин
Блокада польских фермеров, фото: MAREK BEREZOWSKI/REPORTER

Польские фермеры перекрыли движение на автомагистрали А2, вблизи Слубице, которая соединяет Варшаву и Берлин. Акция продлится до среды, 20 марта.

Источник: Radio Zet

Детали: В воскресенье, 17 марта, в 13:00 началась сельскохозяйственная блокада на польско-немецкой границе. Представитель польской полиции, заместитель инспектора Марчин Малуды, сообщил, что "движение по автостраде А2 вблизи Слубице будет перекрыто с обеих сторон". 

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Во время акции на развязках А2 круглосуточно будут работать полицейские патрули.

"Западная граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока не закроют фактически восточную границу", - говорят протестующие фермеры. 

Полиция обращается к водителям с просьбой быть осторожными.

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Предыстория:

  • 15 марта польские фермеры заблокировали пункт пропуска Хижне на польско-словацкой границе. Участники протеста заявили, что блокирование пункта пропуска продлится до конца марта. Фермеры будут пропускать один грузовик в час, а автобусов и легковушек протест не касается.
  • Вскоре Еврокомиссия обнародовала предложения, которые позволят членам Европейского Союза ослабить экологические нормы для фермеров, которые последние несколько месяцев протестовали из-за трудных экономических условий.

Темы: Польша
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