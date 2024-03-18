Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 

США звинуватили керівництво Нігеру в таємному підписанні угоди про надання Ірану доступу до своїх уранових запасів.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на інформаторів у владі

Деталі: Після цього Нігер вирішив розірвати антитерористичний альянс з Вашингтоном.

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Про рішення припинити військову співпрацю з США оголосив у суботу ввечері речник нігерійської хунти.

Це рішення завдає серйозного удару по зусиллях адміністрації Байдена стримувати ісламістський повстанський рух в Сахелі, напівзасушливому регіоні на південь від Сахари.

Це також може вплинути на базу вартістю 110 мільйонів доларів, яку США побудували і використовували для польотів розвідувальних дронів над Західною Африкою. Це також може призвести до виведення понад 600 американських військовослужбовців, які досі перебувають у Нігері.

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Американські урядовці намагалися врятувати свої відносини з Нігером відтоді, як військові країни скинули президента Мохамеда Базума в результаті липневого перевороту, що спричинило обмеження на військову допомогу згідно з американським законодавством. Хунта посилює зв'язки з Росією та двома своїми сусідами - Малі і Буркіна-Фасо, якими також керують генерали, що підтримують Москву.

У лютому західні чиновники заявили, що переговори між Нігером та Іраном дуже просунулися. Особа, знайома з цим питанням, повідомила, що обидві сторони підписали попередню угоду, яка дозволить Тегерану отримувати уран з Нігеру. Двоє інших чиновників заявили, що угода не була остаточно укладена.