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Нигер разорвал военное сотрудничество с США: усиливает связи с Ираном и Россией

Алена ИвашкивПонедельник, 18 марта 2024, 05:49
Нигер разорвал военное сотрудничество с США: усиливает связи с Ираном и Россией
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США обвинили руководство Нигера в тайном подписании соглашения о предоставлении Ирану доступа к своим урановым запасам.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на информаторов во власти

Детали: После этого Нигер решил разорвать антитеррористический альянс с Вашингтоном.

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О решении прекратить военное сотрудничество с США объявил в субботу вечером представитель нигерийской хунты. 

Это решение наносит серьезный удар по усилиям администрации Байдена сдерживать исламистское повстанческое движение в Сахеле, полузасушливом регионе к югу от Сахары. 

Это также может повлиять на базу стоимостью 110 миллионов долларов, которую США построили и использовали для полетов разведывательных дронов над Западной Африкой. Это также может привести к выводу более 600 американских военнослужащих, которые до сих пор находятся в Нигере.

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Американские чиновники пытались спасти свои отношения с Нигером с тех пор, как военные страны свергли президента Мохамеда Базума в результате июльского переворота, что повлекло ограничения на военную помощь согласно американскому законодательству. Хунта усиливает связи с Россией и двумя своими соседями - Мали и Буркина-Фасо, которыми также руководят генералы, поддерживающие Москву.

В феврале западные чиновники заявили, что переговоры между Нигером и Ираном очень продвинулись. Лицо, знакомое с этим вопросом, сообщило, что обе стороны подписали предварительное соглашение, которое позволит Тегерану получать уран из Нигера. Двое других чиновников заявили, что соглашение не было окончательно заключено.

Темы: АфрикаСШАИранРосcия
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