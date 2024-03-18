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Шмигаль: Сподіваюсь, переговори про вступ в ЄС розпочнуться в першому півріччі 2024 року

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 березня 2024, 09:36
Шмигаль: Сподіваюсь, переговори про вступ в ЄС розпочнуться в першому півріччі 2024 року
Денис Шмигаль, фото: Getty Images

Глава українського уряду Денис Шмигаль сподівається розпочати переговори про вступ України в Європейський Союз у першому півріччі 2024 року. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Шмигаля в інтерв’ю Euractiv

Деталі: "Ми чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської Ради на найближчому засіданні (цього тижня) і віримо, що зможемо розпочати переговори про вступ у першій половині цього року", – сказав Шмигаль.

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Минулого тижня Європейська комісія направила проєкт переговорних рамок для переговорів про вступ України та Молдови країнам-членам ЄС.

"Ми сподіваємося, що наші європейські партнери схвалять його без будь-яких додаткових поправок, як пропонує Європейська комісія", – сказав український прем'єр.

"(Президент Європейської Ради) Шарль Мішель назвав 2030 рік можливим цільовим роком для подальшого розширення ЄС, але ми зробимо все можливе для України, щоб це сталося раніше, одразу після нашої перемоги", – сказав Шмигаль.

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Він також додав, що Україна здатна виконати своє "домашнє завдання" дуже швидко. "Я вважаю, що це займе у нас не більше двох років", – сказав глава українського уряду.

Наступні кроки щодо вступу України до ЄС лідери держав Євросоюзу розглянуть на саміті цього тижня 21-22 березня. 

Раніше повідомляли, що і українська сторона, і Брюссель працюють над тим, щоби офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини. 

Читайте також детальну статтю "Європейської правди" про проєкт Єврокомісії переговорної рамки для України, яка стане регламентом переговорів про вступ до ЄС.

Теми: ЄСШмигаль Україна
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