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Шмыгаль: Надеюсь, переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первом полугодии 2024 года

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 марта 2024, 09:36
Шмыгаль: Надеюсь, переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первом полугодии 2024 года
Денис Шмыгаль, фото: Getty Images

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль надеется начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз в первом полугодии 2024 года. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Шмыгаля в интервью Euractiv

Детали: "Мы ждем и хотим получить одобрение Европейского Совета на ближайшем заседании (на этой неделе) и верим, что сможем начать переговоры о вступлении в первой половине этого года", – сказал Шмыгаль.На прошлой неделе Европейская комиссия направила проект переговорных рамок для переговоров о вступлении Украины и Молдовы странам-членам ЕС.

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"Мы надеемся, что наши европейские партнеры одобрят его без каких-либо дополнительных поправок, как предлагает Европейская комиссия", – сказал украинский премьер.

"(Президент Европейского Совета) Шарль Мишель назвал 2030 год возможным целевым годом для дальнейшего расширения ЕС, но мы сделаем все возможное для Украины, чтобы это произошло раньше, сразу после нашей победы", – сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что Украина способна выполнить свое "домашнее задание" очень быстро. "Я считаю, что это займет у нас не более двух лет", – сказал глава украинского правительства.

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Следующие шаги по вступлению Украины в ЕС лидеры государств Евросоюза рассмотрят на саммите на этой неделе 21-22 марта. 

Ранее сообщалось, что и украинская сторона, и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня – когда председательство в Совете ЕС завершит Бельгия и начнется полугодовое председательство Венгрии. 

Читайте также подробную статью "Европейской правды" о проекте Еврокомиссии переговорной рамки для Украины, которая станет регламентом переговоров о вступлении в ЕС.

Темы: ЕСШмыгальУкраина
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