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На польсько-німецькому кордоні утворилися великі затори через блокаду фермерів

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 березня 2024, 10:26
На польсько-німецькому кордоні утворилися великі затори через блокаду фермерів
Протест 17 березня, Lech Muszyński /PAP

Польські фермери блокують дві важливі траси на шляху з Польщі до Німеччини, у зв’язку з чим водії прямують в об’їзд і на цих шляхах рух серйозно ускладнений. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24 

Деталі: Зокрема, заблокована траса A2 в районі населеного пункту Свецко в Любуському воєводстві на шляху до Берліна. Там фермери стоять ще з середини дня неділі, рух повністю перекритий. 

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Водіїв в районі містечка Йорданово спрямовують в об’їзд північніше через дорогу S3. Окремі мандрівники, які спілкувалися з журналістами рано вранці, повідомили, що на об’їзному шляху через Ольшину утворилися затори довжиною близько 5 км. 

Заблокували також трасу 32 в районі селища Губінек, там протестувальники пропускають лише машини прикордонників, швидкої та поліції. 

Гасла протесту ті ж, що й під час попередніх акцій по всій території Польщі та на кордоні з Україною: фермери хочуть змін до вимог, які накладають на них згідно з новим екологічним законодавством ЄС, та регулювання напливу на європейський ринок "продукції з України та інших країн за межами ЄС". 

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Учасники раніше анонсували, що блокада на кордоні з Німеччиною триватиме 4 дні. 

Нагадаємо, з п'ятниці 15 березня польські фермери заблокували пункт пропуску Хижне на польсько-словацькому кордоні, заявивши, що планують стояти там до кінця березня. Фермери оголосили, що пропускатимуть одну вантажівку на годину, а автобусів та легковиків протест не стосується.

Теми: ПольщаНімеччина
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