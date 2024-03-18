На польско-немецкой границе образовались большие пробки из-за блокады фермеров

Польские фермеры блокируют две важные трассы на пути из Польши в Германию, в связи с чем водители направляются в объезд и на этих путях движение серьезно затруднено.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: В частности, заблокирована трасса A2 в районе населенного пункта Свецко в Любушском воеводстве на пути в Берлин. Там фермеры стоят еще с середины дня воскресенья, движение полностью перекрыто.

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Водителей в районе городка Йорданово направляют в объезд севернее через дорогу S3. Отдельные путешественники, которые общались с журналистами рано утром, сообщили, что на объездном пути через Ольшину образовались пробки длиной около 5 км.

Заблокировали также трассу 32 в районе поселка Губинек, там протестующие пропускают только машины пограничников, скорой и полиции.

Лозунги протеста те же, что и во время предыдущих акций по всей территории Польши и на границе с Украиной: фермеры хотят изменений в требования, которые накладывают на них согласно новому экологическому законодательству ЕС, и регулирования наплыва на европейский рынок "продукции из Украины и других стран за пределами ЕС".

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Участники ранее анонсировали, что блокада на границе с Германией продлится 4 дня.

Напомним, с пятницы 15 марта польские фермеры заблокировали пункт пропуска Хижне на польско-словацкой границе, заявив, что планируют стоять там до конца марта. Фермеры объявили, что будут пропускать один грузовик в час, а автобусов и легковушек протест не касается.