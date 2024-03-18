Китай, Іран, КНДР та Венесуела вже привітали Путіна з "перемогою" на виборах

Іран, Китай, КНДР, Узбекистан та Венесуела привітали російського диктатора Володимира Путіна з "перемогою" на виборах президента РФ, хоча офіційно ЦВК ще не закінчила підрахунок голосів.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости, Центральне телеграфне агентство Кореї, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв у Telegram і президент Венесуели Ніколас Мадуро в соцмережі Х (раніше Twitter)

Дослівно пропагандисти: "МЗС Китаю привітало Путіна з перемогою на виборах".

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Деталі: Також РИА Новости наводять цитату МЗС, в який Китай висловлює впевненість, що "відносини Росії і КНР продовжать розвиватися".

Крім того, повідомляється, що Путіна вже привітав президент Ірану.

Також Путіна вже привітали лідер КНДР Кім Чен Ин, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв і президент Венесуели Ніколас Мадуро.

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Зокрема, Мадуро заявив, що "це був бездоганний виборчий процес", який "продемонстрував свою демократичність у взірцевий спосіб".

"Наші обійми всьому російському народу і партії "Єдина Росія"", − написав президент Венесуели.

Envío mis felicitaciones al hermano pueblo de Rusia y al presidente Vladímir Putin por su extraordinaria victoria en las elecciones presidenciales de la Federación de Rusia. Ha sido un proceso electoral impecable que en estos últimos 3 días ha demostrado su participación… pic.twitter.com/w2Xe59xUwA — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 17, 2024

Варто зазначити, що голоси виборців ще не підраховані.

За даними ЦВК, наразі опрацьовані 99,75% протоколів. Згідно з цими даними, Путіну малюють перемогу з 87,29% голосів.

Решта три кандидати набрали не більше 3-4% голосів.

Раніше РИА Новости писали, що явка на виборах президента була нібито рекордною. Також повідомлялося, що виборчком вирішив зарахувати навіть ті бюлетені, які були залиті в урні зеленкою.