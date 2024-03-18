Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Китай, Іран, КНДР та Венесуела вже привітали Путіна з "перемогою" на виборах

Ірина БалачукПонеділок, 18 березня 2024, 10:37
Китай, Іран, КНДР та Венесуела вже привітали Путіна з перемогою на виборах
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Іран, Китай, КНДР, Узбекистан та Венесуела привітали російського диктатора Володимира Путіна з "перемогою" на виборах президента РФ, хоча офіційно ЦВК ще не закінчила підрахунок голосів.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости, Центральне телеграфне агентство Кореї, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв у Telegram і президент Венесуели Ніколас Мадуро в соцмережі Х (раніше Twitter)

Дослівно пропагандисти: "МЗС Китаю привітало Путіна з перемогою на виборах".

Реклама:

Деталі: Також РИА Новости наводять цитату МЗС, в який Китай висловлює впевненість, що "відносини Росії і КНР продовжать розвиватися".

Крім того, повідомляється, що Путіна вже привітав президент Ірану.

Також Путіна вже привітали лідер КНДР Кім Чен Ин, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв і президент Венесуели Ніколас Мадуро.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, Мадуро заявив, що "це був бездоганний виборчий процес", який "продемонстрував свою демократичність у взірцевий спосіб". 

"Наші обійми всьому російському народу і партії "Єдина Росія"", − написав президент Венесуели.

Варто зазначити, що голоси виборців ще не підраховані.

За даними ЦВК, наразі опрацьовані 99,75% протоколів. Згідно з цими даними, Путіну малюють перемогу з 87,29% голосів.

Решта три кандидати набрали не більше 3-4% голосів.

Раніше РИА Новости писали, що явка на виборах президента була нібито рекордною. Також повідомлялося, що виборчком вирішив зарахувати навіть ті бюлетені, які були залиті в урні зеленкою.

Теми: ПутінІранКитайКНДР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Нам потрібна доба": Шмигаль розповів, як повертатимуть світло українцям

Альянс готовий до конфлікту з РФ — голова Військового комітету НАТО

фото, відео, доповнено 5 загиблих, 15 поранених, 3 зниклих безвісти − наслідки комбінованої атаки росіян

У "Дії" з’явилися документи про освіту

США попросили Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі — ЗМІ

фото По ДніпроГЕС було два прямих влучання: ГЕС-2 у критичному стані − Укргідроенерго

Усі новини...
Путін
Президент Німеччини Штайнмаєр не вітатиме Путіна з "перемогою" на виборах
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
Трамп сподівається, він не буде вирішувати допомагати Україні зброєю чи дати Путіну окупувати
Останні новини
18:18
Повітряні сили повідомили про загрозу балістики, в Одесі чутно вибух
18:01
Поблизу Львова водій збив козулю й залишив її на трасі: тварину врятували волонтери
17:52
Зеленський провів "енергетичну" Ставку
17:42
фото, відеоПідприємця та ексдиректора підприємства Міноборони викрили на хабарі у $600 тис.
17:40
Олег Скрипка випустив новий кліп "Номад", який створив штучний інтелект
17:34
Уряд схвалив законопроєкт з підвищення акцизу на паливо
17:19
У меню – "Мрія педофіла" і "Повія": що відомо про скандал з харківським баром
17:11
Завдяки Катару вдалося повернути дев'ятьох українських дітей
17:08
Закон у штаті Теннессі захищатиме музичну індустрію від штучного інтелекту
17:08
фотоПонад 35 тисяч киян ховалися у метро цієї ночі
Усі новини...
Реклама: