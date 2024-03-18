Китай, Иран, КНДР и Венесуэла уже поздравили Путина с "победой" на выборах

Иран, Китай, КНДР Узбекистан и Венесуэла поздравили российского диктатора Владимира Путина с "победой" на выборах президента РФ, хотя официально ЦИК еще не закончил подсчет голосов.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости, Центральное телеграфное агентство Кореи, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в Telegram и президент Венесуэлы Николас Мадуро в соцсети Х (раньше Twitter)

Дословно пропагандисты: "МИД Китая поздравил Путина с победой на выборах".

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Детали: Также РИА Новости приводят цитату МИД, в который Китай выражает уверенность, что "отношения России и КНР продолжат развиваться".

Кроме того, сообщается, что Путина уж поздравил президент Ирана.

Также Путина уже поздравили лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Узбекистан Шавкат Мирзиеев и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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В частности, Мадуро заявил, что "это был безупречный избирательный процесс", который "продемонстрировал свою демократичность образцовым способом".

"Наши объятия всему русскому народу и партии "Единая Россия"", − написал президент Венесуэлы.

Envío mis felicitaciones al hermano pueblo de Rusia y al presidente Vladímir Putin por su extraordinaria victoria en las elecciones presidenciales de la Federación de Rusia. Ha sido un proceso electoral impecable que en estos últimos 3 días ha demostrado su participación… pic.twitter.com/w2Xe59xUwA — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 17, 2024

Стоит отметить, что голоса избирателей еще не подсчитаны.

По данным ЦИК, сейчас обработаны 99,75% протоколов. Согласно этим данным, Путину рисуют победу с 87,29% голосов.

Остальные три кандидата набрали не более 3-4% голосов.

Ранее РИА Новости писали, что явка на выборах президента была якобы рекордной. Также сообщалось, что избирком решил засчитать даже те бюллетени, которые были залиты в урне зеленкой.