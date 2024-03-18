Президент Німеччини Штайнмаєр не вітатиме Путіна з "перемогою" на виборах

Прессекретарка президента Німеччини Керстін Гаммелін заявила, що Франк-Вальтер Штайнмаєр не буде вітати президента Росії Володимира Путіна з переобранням за даними влади РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel

Пряма мова Гаммелін: "Листа Путіну не буде"

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Деталі: Сам Штайнмаєр у недільному дописі в соцмережі Х сказав, що думає про борців у Росії за демократію.

"Сьогодні я думаю про людей в Росії, які борються за свободу і демократію і живуть в постійній небезпеці з боку путінського режиму. Ми не забудемо цих мужніх людей", – написав Штайнмаєр у день "виборів" президента РФ.

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