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Президент Германии Штайнмайер не будет поздравлять Путина с "победой" на выборах

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 марта 2024, 10:53
Президент Германии Штайнмайер не будет поздравлять Путина с победой на выборах
Франк-Вальтер Штайнмайер, Владимир Путин, фото: Getty Images

Пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин заявила, что Франк-Вальтер Штайнмайер не будет поздравлять президента России Владимира Путина с переизбранием по данным властей РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel

Прямая речь Гаммелина: "Письма Путину не будет"

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Детали: Сам Штайнмайер в воскресном посте в соцсети Х сказал, что думает о борцах в России за демократию.

"Сегодня я думаю о людях в России, которые борются за свободу и демократию и живут в постоянной опасности со стороны путинского режима. Мы не забудем этих мужественных людей", - написал Штайнмайер в день "выборов" президента РФ.

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Темы: ПутинРосcияГерманиявиборы
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