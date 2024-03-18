Президент Германии Штайнмайер не будет поздравлять Путина с "победой" на выборах
Понедельник, 18 марта 2024, 10:53
Пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин заявила, что Франк-Вальтер Штайнмайер не будет поздравлять президента России Владимира Путина с переизбранием по данным властей РФ.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel
Прямая речь Гаммелина: "Письма Путину не будет"
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Детали: Сам Штайнмайер в воскресном посте в соцсети Х сказал, что думает о борцах в России за демократию.
"Сегодня я думаю о людях в России, которые борются за свободу и демократию и живут в постоянной опасности со стороны путинского режима. Мы не забудем этих мужественных людей", - написал Штайнмайер в день "выборов" президента РФ.
Предистория:
ВИДЕО ДНЯ
- На предыдущих президентских выборах в России в 2018 году Штайнмайер поздравил Путина.
- Министерство иностранных дел Германии ранее заявило, что псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными, а их результат никого не удивляет.
- Варшава также сказала, что президентские "выборы" в России нельзя считать законными, свободными и честными.
- Президент Евросовета еще в первый день голосования саркастически поздравил Путина с предстоящей безальтернативной "победой".