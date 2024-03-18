Корегували ракетні удари по Київщині та хоронили окупантів: СБУ затримала батька та сина

На Київщині правоохоронці затримали батька та сина, які передавали російській спецслужбі координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники, "зливали" геолокації базування Сил оборони, а також хоронили рештки окупантів.



Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора



Дослівно СБУ: "Завербовані батько і син готували ракетні удари РФ по столичному регіону.

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Зокрема вони "зливали" геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Також зловмисники передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.

За наведенням фігурантів загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об’єктах".

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Фото: СБУ

Деталі: Як встановило розслідування, зловмисники раніше працювали в правоохоронних органах. Після звільнення їх дистанційно завербував працівник російської ФСБ, який звернув увагу на їхні антиукраїнські коментарі в YouTube.

На початках співпраці з окупантами син навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання "Ахмат".

Фото: СБУ

Також чоловіки, на вимогу російської спецслужби, розшукували останки солдатів РФ, які загинули під час боїв за Київ. Зловмисники збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили.

Фото: СБУ

Після цього вони надсилали ФСБ відповідний "фотозвіт" з координатами місця поховання ворожих останків. За таку співпрацю з ворогом чоловіки отримували грошову винагороду.

Фото: ОГП

Правоохоронці затримали родичів. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.