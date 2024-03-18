Корректировали ракетные удары по Киевской области и хоронили оккупантов: СБУ задержала отца и сына

На Киевщине правоохранители задержали отца и сына, которые передавали российской спецслужбе координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники, "сливали" геолокации базирования Сил обороны, а также хоронили остатки оккупантов.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

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Дословно СБУ: "Завербованные отец и сын готовили ракетные удары РФ по столичному региону.

В частности они "сливали" геолокации базирования Сил обороны, в том числе военнослужащих Сил специальных операций ВСУ.

Также злоумышленники передавали в ФСБ координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники.

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По наводке фигурантов захватчики планировали осуществить прицельные ракетные удары по украинским объектам".

Фото: СБУ

Детали: Как установило расследование, злоумышленники ранее работали в правоохранительных органах. После увольнения их дистанционно завербовал работник российской ФСБ, который обратил внимание на их антиукраинские комментарии в YouTube.

В начале сотрудничества с оккупантами сын даже проводил онлайн-тренинги по тактической медицине для боевиков российской группировки "Ахмат".

Фото: СБУ

Также мужчины, по требованию российской спецслужбы, разыскивали останки солдат РФ, погибших во время боев за Киев. Злоумышленники собирали фрагменты тел оккупантов в контейнеры, а затем вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили.

Фото: СБУ

После этого они присылали ФСБ соответствующий "фотоотчет" с координатами места захоронения вражеских останков. За такое сотрудничество с врагом мужчины получали денежное вознаграждение.

Фото: ОГП

Правоохранители задержали родственников. Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.





