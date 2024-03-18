Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Корректировали ракетные удары по Киевской области и хоронили оккупантов: СБУ задержала отца и сына

Анастасия ПроцПонедельник, 18 марта 2024, 10:49
Корректировали ракетные удары по Киевской области и хоронили оккупантов: СБУ задержала отца и сына
Фото: Офис генерального прокурора

На Киевщине правоохранители задержали отца и сына, которые передавали российской спецслужбе координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники, "сливали" геолокации базирования Сил обороны, а также хоронили остатки оккупантов.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Реклама:

Дословно СБУ: "Завербованные отец и сын готовили ракетные удары РФ по столичному региону.

В частности они "сливали" геолокации базирования Сил обороны, в том числе военнослужащих Сил специальных операций ВСУ.

Также злоумышленники передавали в ФСБ координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники.

ВИДЕО ДНЯ

По наводке фигурантов захватчики планировали осуществить прицельные ракетные удары по украинским объектам".

 
Фото: СБУ

Детали: Как установило расследование, злоумышленники ранее работали в правоохранительных органах. После увольнения их дистанционно завербовал работник российской ФСБ, который обратил внимание на их антиукраинские комментарии в YouTube.

В начале сотрудничества с оккупантами сын даже проводил онлайн-тренинги по тактической медицине для боевиков российской группировки "Ахмат".

 
Фото: СБУ

Также мужчины, по требованию российской спецслужбы, разыскивали останки солдат РФ, погибших во время боев за Киев. Злоумышленники собирали фрагменты тел оккупантов в контейнеры, а затем вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили.

 
Фото: СБУ

После этого они присылали ФСБ соответствующий "фотоотчет" с координатами места захоронения вражеских останков. За такое сотрудничество с врагом мужчины получали денежное вознаграждение. 

 
Фото: ОГП

Правоохранители задержали родственников. Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.



Темы: СБУракетный ударФСБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Нам нужны сутки": Шмыгаль рассказал, как будут возвращать свет украинцам

Альянс готов к конфликту с РФ — председатель Военного комитета НАТО

фото, видео, дополнено 5 погибших, 15 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян

У "Дії" появились документы об образовании

США попросили Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре — СМИ

По ДнепроГЭС было два прямых попадания: ГЭС-2 в критическом состоянии − Укргидроэнерго

Все новости...
СБУ
По Славянскому НПЗ в России отработали дроны СБУ, ССО и Сил беспилотников – источник
"Бавовну" на трех нефтеперерабатывающих заводах "Роснефти" зажгла СБУ – источник
СБУ заблокировала поставки комплектующих для партии "Шахедов" и крылатых ракет
Последние новости
18:40
Палата представителей одобрила бюджет на $1,2 трлн во избежание шатдауна в США
18:40
Зеленский сообщил об открытии в Киеве Офиса реестра ущерба от агрессии РФ
18:35
Путин снова хочет погрузить Украину в темноту: о целях и последствиях крупнейшей атаки по энергетике
18:34
В Киеве будут судить наркозависимую мать, которая лежала в парке без сознания: рядом был ее ребенок
18:24
Макрон об угрозах РФ отправить атомную бомбу на Париж: Удивлен такой нервозностью
18:18
Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики, в Одессе слышны взрыв
18:01
Вблизи Львова водитель сбил косулю и оставил ее на трассе: животное спасли волонтеры
17:52
Зеленский провел "энергетическую" Ставку
17:42
фото, видеоПредпринимателя и экс-директора предприятия Минобороны разоблачили на взятке в $600 тис
17:40
Олег Скрипка выпустил новый клип "Номад", создавший искусственный интеллект
Все новости...
Реклама: