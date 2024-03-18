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На Київщині підвищиться рівень води у річці Дніпро — Укргідрометцентр 

Анастасія ПроцПонеділок, 18 березня 2024, 15:50
На Київщині підвищиться рівень води у річці Дніпро — Укргідрометцентр 
Річка Дніпро в Києві. Ілюстративне фото: Getty Images

Метеорологи попереджають про підвищення рівня води у річці Дніпро на Київщині та у столиці в найближчі дні. 

Джерело: Укргідрометцентр у Telegram

 
колаж: Укргідрометцентр

Дослівно: "18-21 березня, внаслідок скидів води з Київського водосховища, у зв'язку з проходженням весняного водопілля, на р. Дніпро у місті Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток". 

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Деталі: Повідомляється, що очікується затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Синоптики оголосили І рівень небезпеки — жовтий. 



Теми: ДніпроКиївська область
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