На Киевщине повысится уровень воды в реке Днепр - Укргидрометцентр 

Метеорологи предупреждают о повышении уровня воды в реке Днепр в Киевской области и в столице в ближайшие дни.

Источник: Укргидрометцентр в Telegram

коллаж: Укргидрометцентр

Дословно: "18-21 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на р. Днепр в городе Киеве и Бориспольском районе Киевской области уровни воды будут удерживаться выше отметок".

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Детали: Сообщается, что ожидается затопление пойм и пониженных приречных территорий. Синоптики объявили І уровень опасности - желтый.





