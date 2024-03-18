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На Киевщине повысится уровень воды в реке Днепр - Укргидрометцентр 

Анастасия ПроцПонедельник, 18 марта 2024, 15:50
На Киевщине повысится уровень воды в реке Днепр - Укргидрометцентр 
Река Днепр в Киеве. Иллюстративное фото: Getty Images

Метеорологи предупреждают о повышении уровня воды в реке Днепр в Киевской области и в столице в ближайшие дни. 

Источник: Укргидрометцентр в Telegram

 
коллаж: Укргидрометцентр

Дословно: "18-21 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на р. Днепр в городе Киеве и Бориспольском районе Киевской области уровни воды будут удерживаться выше отметок". 

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Детали: Сообщается, что ожидается затопление пойм и пониженных приречных территорий. Синоптики объявили І уровень опасности - желтый.



Темы: ДнепрКиевская область
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